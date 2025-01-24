"Полная фи*ня": в МИД отреагировали на требование России по Украине в НАТО

Заместитель министра иностранных дел России требует от НАТО отменить обязательства по членству Украины в альянсе. В украинском МИД ответили на заявление.

Представитель МИД Георгий Тихий в ответ на требование России заявил, что Москве по этому вопросу слова не давали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

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Как в МИД ответили на требование России

Георгий Тихий отмечает, что Россия ведет захватническую войну в Европе, а ее оккупационные войска находятся в Украине и в других европейских странах. Он добавляет, что сейчас архитектура европейской безопасности построена на защите от России.

Ой, лишенько, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фи*ня,

– говорит Георгий Тихий.

Напомним, что ранее Москва выдвинула Западу ультиматум в отношении Украины. По данным российских СМИ, заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил, что ключевым требованием России для прекращения войны в Украине является полный запрет на членство Украины в НАТО.

По словам Грушко, решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно обещания принять Украину и Грузию в состав альянса в будущем, якобы было "катастрофическим для европейской безопасности".

Он также добавил, что Кремль будет требовать "железобетонных международно-правовых гарантий" по этому вопросу и настаивать, чтобы это стало политикой альянса.