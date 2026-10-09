Россия требует от США отменить санкции в обмен на энергетическое перемирие с Украиной, – СМИ

Россия требует от США отменить санкции, и тогда Кремль якобы пойдет на энергетическое перемирие с Украиной. Киев выступает против экономических уступок Москве и настаивает исключительно на взаимном прекращении атак.

Требования Кремля о отмене ограничений прозвучали на фоне усиления российских ударов по украинским энергообъектам. Об этом пишет The Kyiv Independent со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Что требует Россия для возможного перемирия?

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Украины отметил, что Москва пытается нанести максимальный ущерб, чтобы получить преимущество на предстоящих переговорах. В то же время Кремль стремится увязать прекращение атак на энергетику с возможным прекращением огня в акватории Черного моря.

Публично российская сторона отрицает заинтересованность в энергетическом перемирии. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит смысла в переговорах по секторальному прекращению огня.

Однако между собой российские представители выражают готовность обсудить инициативу, рассказали изданию два украинских чиновника и один чиновник США.

Преимущества на переговорах стремятся не только россияне, но и президент США Дональд Трамп. Отмечается, что он хочет продемонстрировать конкретные результаты по Украине перед предстоящими промежуточными выборами.

Так, в сентябре представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев дважды посещал Соединенные Штаты, где встречался со спецпосланниками американского лидера Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе этих встреч, как передает медиа, Дмитриев сообщил, что Россия хочет ослабления санкций как части соглашения.

Послебление каких санкций требует Кремль?

Один из европейских дипломатов заметил, что Москва может добиваться возврата замороженных российских средств в рамках соглашения.

Если им удастся высвободить санкционированные средства… вероятность того, что они будут использованы для эскалации (войны), почти гарантирована,

– сказал дипломат.

Он также выразил сомнение в искренности намерений Кремля придерживаться прекращения огня.

Ожидается, что украинская делегация в ходе ближайших консультаций в США может пригласить разъяснение требований Москвы о ослаблении санкций.

К слову, Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут снова приехать в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Вашингтон надеется договориться о частичном прекращении атак на энергетику и зерновые коридоры.