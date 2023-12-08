Так, враг третий раз за сутки атаковал прифронтовую теплоэлектростанцию. Об этом сообщила компания ДТЭК на своей странице в телеграме, передает 24 Канал.
Смотрите также К чему готовиться зимой: Подоляк спрогнозировал планы России
Удар по ТЭС
Россияне не останавливаются в намерениях уничтожить критическую инфраструктуру Украины. 7 декабря оккупанты в течение многих часов обстреливали одну из ТЭС ДТЭК. Расположена она у линии столкновения. Ночью и утром враг возобновил атаки.
По информации компании, к счастью, обошлось без пострадавших. Но оборудование предприятия получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и восстановительным работам.
"В условиях атак врага ДТЭК делает все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что за последние полтора месяца это уже восьмая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию. Ранее в Министерстве энергетики Украины отмечали, что в результате вражеских обстрелов прифронтовой ТЭС прекратили работу 2 энергоблока. Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию.
Какая ситуация с энергосистемой: последние новости
- В ночь на 8 декабря Россия еще раз атаковала Украину ракетами. В настоящее время в Минэнерго нет сообщений о новых повреждениях энергообъектов. Но атаки могут начаться в любой момент.
- Из-за низкой температуры и ограниченной работы солнечных станций наблюдается дефицит мощности в энергосистеме. В экстренном случае Украина будет применять аварийную помощь из Европы.
- По состоянию на 8 декабря без света остается 492 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Также есть обесточивание в Днепропетровской и Запорожской областях.
- Украинцев призывают к экономному потреблению электроэнергии. Наиболее пиковый период с 9 утра до 19 вечера.