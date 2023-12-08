Так, враг третий раз за сутки атаковал прифронтовую теплоэлектростанцию. Об этом сообщила компания ДТЭК на своей странице в телеграме, передает 24 Канал.

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Удар по ТЭС

Россияне не останавливаются в намерениях уничтожить критическую инфраструктуру Украины. 7 декабря оккупанты в течение многих часов обстреливали одну из ТЭС ДТЭК. Расположена она у линии столкновения. Ночью и утром враг возобновил атаки.

По информации компании, к счастью, обошлось без пострадавших. Но оборудование предприятия получило повреждения. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и восстановительным работам.

"В условиях атак врага ДТЭК делает все возможное для поддержки надежной работы украинской энергосистемы", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за последние полтора месяца это уже восьмая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию. Ранее в Министерстве энергетики Украины отмечали, что в результате вражеских обстрелов прифронтовой ТЭС прекратили работу 2 энергоблока. Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию.

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