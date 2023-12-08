Так, ворог втретє за добу атакував прифронтову теплоелектростанцію. Про це повідомила компанія ДТЕК на своїй сторінці у телеграм, передає 24 Канал.
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Удар по ТЕС
Росіяни не зупиняються у намірах знищити критичну інфраструктуру України. 7 грудня окупанти продовж багатьох годин обстрілювали одну з ТЕС ДТЕК. Розташована вона біля лінії зіткнення. А вночі та вранці ворог поновив атаки.
За інформацією компанії, на щастя, обійшлося без постраждалих. Але обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їхніх наслідків та відновлювальні роботи.
"В умовах атак ворога ДТЕК робить все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", – мовиться у повідомленні.
Також зазначається, що за останні півтора місяці це вже восьма атака на прифронтову теплоелектростанцію. Раніше у Міністерстві енергетики України зазначали, що внаслідок ворожого обстрілу прифронтової ТЕС припинили роботу 2 енергоблоки. Українців закликали економно споживати електроенергію.
Яка ситуація з енергосистемою: останні новини
- У ніч на 8 грудня Росія вкотре атакувала Україну ракетами. Наразі у Міненерго немає повідомлень щодо нових пошкоджень енергооб'єктів. Але атаки можуть розпочатися у будь-який момент.
- Через низьку температуру та обмежену роботу сонячних станцій спостерігається дефіцит потужності в енергосистемі. В екстреному випадку Україна застосовуватиме аварійну допомогу з Європи.
- Станом на 8 грудня без світла залишається 492 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Також є знеструмлення в Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- Українців закликають до ощадливого споживання електроенергії. Найбільш піковий період з 9 ранку до 19 вечора.