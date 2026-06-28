Россия твердо стоит на ногах, – Путин сделал ряд абсурдных заявлений, в частности об "успехах" на фронте
28 июня российский диктатор Владимир Путин выступил на предвыборном съезде партии "Единая Россия". В ходе своей речи он сделал ряд заявлений о "непобедимости" своих оккупантов на фронте и об угрозах со стороны Запада.
Абсурдные заявления также касались продвижения так называемой "СВО" и многочисленных обвинений Киева в терроризме. 24 Канал собрал основные моменты из выступления диктатора.
Смотрите также "Хорошего конца не видно": в WP рассказали, как удары Украины довели Россию до паники
О чём говорил Путин на съезде партии?
Российский диктатор поддержал инициативу "Единой России" о закреплении особого статуса учителя.
Мол, это должно предусматривать дополнительную поддержку и новые возможности для профессионального развития "тех, кто посвятил себя одной из самых уважаемых профессий — воспитанию новых поколений".
Признание статуса учителя будет не просто формальностью, а будет подразумевать преимущества, закрепленные на бумаге,
– говорит Путин.
Путин признал, что Россия переживает сложный период, но утверждает, что благодаря этому россияне смогут по-новому понять понятие "патриотизм".
Путин заявляет, что обеспечит безопасность своей страны, её граждан и неприкосновенность своих границ. По его словам, Москва корректирует отдельные планы с учётом ситуации, однако не отказывается от реализации стратегических целей "в полной мере".
Россия твёрдо стоит на ногах и заявляет о своих коренных интересах, готова бороться за них,
– заявил российский лидер.
Он также утверждает, что Россия всегда была сильной, а её победы основывались на единстве народа.
А своих оккупантов Путин считает "настоящей элитой", которая должна продолжать служить стране и в гражданских сферах.
Путин обвинил Запад в дестабилизации политической ситуации
Российский диктатор заявляет, что Запад не может победить Россию на поле боя, поэтому, по его словам, он пытается дестабилизировать политическую обстановку, "но и это не удаётся".
Он также обвинил Украину в ударах по гражданским объектам и открытом вербовке людей для совершения терактов и диверсий.
Запад предпочитает не замечать всего этого. Не замечает и в то же время вводит именно против нас новые незаконные, подчеркну, санкции,
– добавил Путин.
С чего Путин начал свою речь
По прибытии на съезд Владимир Путин начал своё выступление с того, что назвал нынешнее время "судьбоносным" и "нестабильным" для России и всего мира. А его страну, якобы, невозможно победить на поле боя.
По словам диктатора, "киевский режим" отступает по всей линии боевого столкновения. Именно поэтому, мол, Киев переходит к "откровенно террористическим действиям".