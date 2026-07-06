Россия убила сотрудниц "Укрэнерго" Инну Кучер и Екатерину Антюфееву

В результате российского удара по Киеву 6 июля 2026 года погибли сотрудницы Укрэнерго. Это Инна Кучер и Екатерина Антюфеева.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Что известно о погибших сотрудницах Укрэнерго?

Погибшие работали в отделе поддержки здоровья и благополучия сотрудников и ежедневно обрабатывали десятки обращений.

Инна с недавних пор возглавляла этот отдел, а Катя работала там менеджером по страхованию.

Коллеги вспоминают, что они всегда были отзывчивыми, прилагали все усилия, чтобы каждый сотрудник компании получил качественную медицинскую помощь, юридическую консультацию или психологическую поддержку.

В то, что произошло, до сих пор сложно поверить. И мы до последнего надеялись, что это какая-то досадная ошибка. Но чуда не случилось. После сложной прошлой ночи многие наши сотрудники пострадали от обстрелов. И сегодня утром девушки из Отдела поддержки здоровья и благополучия наверняка получили бы шквал обращений. К сожалению, Катя и Инна уже никому помочь не могли. Светлая память погибшим. Выражаю искренние соболезнования их семьям и друзьям,

– отметил глава Укрэнерго Виталий Зайченко.

Инна и Катя дружили и жили в одном доме.

К сожалению, массированный обстрел со стороны России 6 июля взял жизни обеих, а также мужа Инны. У супругов остался сын-сирота.

Напомним, что число погибших в результате массированной атаки врага на Киев достигло 14 человек. Еще 71 человек получил ранения, среди них – 6 детей.

А в области российская атака унесла жизни 8 человек, еще 48 человек пострадали. Среди пострадавших двое младенцев: 2 и 9 месяцев. Также известно о ранениях четырех сотрудников ГСЧС и двух полицейских.