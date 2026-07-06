Про це повідомили в Укренерго.

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Що відомо про загиблих працівниць Укренерго?

Загиблі працювали у відділі підтримки здоров'я та добробуту працівників і щодня опрацьовували десятки звернень.

Інна віднедавна очолювала цей відділ, а Катя працювала там менеджером зі страхування.

Колеги згадують, що вони були завжди чуйними, докладали всіх зусиль, щоб кожен працівник компанії отримав якісну медичну допомогу, юридичну консультацію чи психологічну підтримку.

У те, що сталось, досі складно повірити. І ми до останнього сподівались, що це якась прикра помилка. Але дива не трапилось. Після складної минулої ночі багато наших працівників постраждали від обстрілів. І сьогодні на ранок дівчата з Відділу підтримки здоров'я та добробуту точно мали б шквал звернень. На жаль, Катя й Інна вже нікому допомогти не могли. Світла пам’ять загиблим. Висловлюю щирі співчуття їхнім родинам і друзям,

– зазначив голова Укренерго Віталій Зайченко.

Інна і Катя дружили і жили в одному будинку.

На жаль, масований обстріл Росії 6 липня забрав життя обох, а також чоловіка Інни. У подружжя сиротою залишився син.

Нагадаємо, що кількість загиблих у результаті масованої атаки ворога на Київ сягнула 14 осіб. Ще 71 людина зазнала поранень, серед них – 6 дітей.

А в області російська атака забрала життя 8 людей, ще 48 осіб постраждали. Серед потерпілих двоє немовлят: 2 та 9 місяців. Також відомо про травмованих чотирьох працівників ДСНС та двох поліцейських.