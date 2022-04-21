Россия убила уже 208 украинских детей: 376 получили ранения
Источник:Офис Генерального прокурора
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что 208 детей погибли в Украине из-за вооруженной агрессии России.
Согласно информации, более 584 детей пострадали из-за полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
Важно Ответственность обязательно наступит, – юрист-международник о преступлениях оккупантов
Известно, что из них 208 – погибло, а 376 – получили ранения разной степени тяжести.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – отметили в Офисе Генерального прокурора.
Где больше всего пострадало детей:
- Донецкая область – 119,
- Киевская – 113,
- Харьковская – 91,
- Черниговская – 57,
- Херсонская – 44,
- Николаевская – 41,
- Луганская – 36,
- Запорожская – 25,
- Киев – 16,
- Сумская – 16,
- Житомирская – 15.
Факты гибели детей, которые сообщила Генпрокуратура
Известно, что 20 апреля в результате артиллерийского обстрела военными России в селе Новая Зоря Херсонской области погиб 16-летний подросток. Произошло это из-за попадания снаряда в жилой дом.
Также 20 апреля из-за обстрелов в Николаеве получила ранение 11-летняя девочка.
При фиксации российских преступлений в Бородянке обнаружили тело 15-летней девочки-подростка, получившей смертельное ранение легких.
В марте в Бучанском районе русская армия расстреляла гражданский автомобиль. В нем ехал мужчина с двумя дочерьми – 7 и 11 лет, получившие тяжелые ранения. Младший ребенок умер не приходя в сознание, а старшему удалось спасти.
Еще один 7-летний ребенок с отцом был обнаружен во время фиксации уголовных правонарушений, совершенных Россией на территории Киевской области. Известно, что они погибли в результате обстрелов.
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