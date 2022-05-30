Россия убила уже 243 ребенка в Украине: более 440 ранены
Источник:Офис генпрокурора
Российские оккупанты убили 243 ребенка в Украине. По меньшей мере, 444 несовершеннолетних ранены.
Всего с начала полномасштабного вторжения пострадали более 687 детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 30 мая.
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По состоянию на утро 30 мая 2022 года более 687 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 243 ребенка погибли и более 444 ранены.
29 мая российские кафиры обстреляли из артиллерии село Миролюбовка Херсонской области. В результате погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей: 7-месячный младенец и 5-летняя девочка получили ранения.
26 мая враг обстрелял Лисичанск Луганской области. Не обошлось без пострадавших. Россияне ранили 16-летнего подростка.
25 мая в результате обстрела стекла Студенок Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летний мальчик.
Данные не точны, ведь прокуроры пытаются исследовать места ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой – 153;
- Киевской – 116;
- Харьковской – 109;
- Черниговской – 68;
- Луганской – 52;
- Херсонской – 52;
- Николаевской – 47;
- Запорожской – 29;
- Сумской – 17;
- в Киеве – 16;
- Житомирской – 15.
Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1888 учебных заведений, среди них – 180 из них разрушены полностью.
Последние новости о детских потерях
28 мая в Офисе генпрокурора сообщили о трагической гибели ребенка в Мариуполе . Это произошло 15 марта. В результате вражеских обстрелов 15-летний подросток получил ранение.
Российские кафиры принудительно вывезли парня на оккупированную территорию Донбасса. Вместе с ним забрали 2-летнего брата и 14-летнюю сестру.
Стало известно, что 28 февраля в Харькове в результате вражеских обстрелов автомобиля получил ранение 17-летний парень.Обратите внимание! Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб по ссылке или по номерам телефонов: +380961004438, +380683235856.
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