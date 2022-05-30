Россия убила уже 243 ребенка в Украине: более 440 ранены

Российские оккупанты убили 243 ребенка в Украине. По меньшей мере, 444 несовершеннолетних ранены.

Всего с начала полномасштабного вторжения пострадали более 687 детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора 30 мая.

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По состоянию на утро 30 мая 2022 года более 687 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 243 ребенка погибли и более 444 ранены.

29 мая российские кафиры обстреляли из артиллерии село Миролюбовка Херсонской области. В результате погибла 9-летняя девочка. Еще двое детей: 7-месячный младенец и 5-летняя девочка получили ранения.

26 мая враг обстрелял Лисичанск Луганской области. Не обошлось без пострадавших. Россияне ранили 16-летнего подростка.

25 мая в результате обстрела стекла Студенок Изюмского района Харьковской области получил ранение 3-летний мальчик.

Данные не точны, ведь прокуроры пытаются исследовать места ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой – 153;

Киевской – 116;

Харьковской – 109;

Черниговской – 68;

Луганской – 52;

Херсонской – 52;

Николаевской – 47;

Запорожской – 29;

Сумской – 17;

в Киеве – 16;

Житомирской – 15.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1888 учебных заведений, среди них – 180 из них разрушены полностью.

Последние новости о детских потерях

28 мая в Офисе генпрокурора сообщили о трагической гибели ребенка в Мариуполе . Это произошло 15 марта. В результате вражеских обстрелов 15-летний подросток получил ранение.

Российские кафиры принудительно вывезли парня на оккупированную территорию Донбасса. Вместе с ним забрали 2-летнего брата и 14-летнюю сестру.

Стало известно, что 28 февраля в Харькове в результате вражеских обстрелов автомобиля получил ранение 17-летний парень.

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