Загалом від початку повномасштабного вторгнення постраждали понад 687 дітей. Про це повідомили в Офісі генпрокурора 30 травня.

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Станом на ранок 30 травня 2022 року більше ніж 687 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 243 дитини загинуло та понад 444 поранено.

29 травня російські окупанти обстріляли з артилерії село Миролюбівка Херсонської області. Внаслідок цього загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей: 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка зазнали поранення.

26 травня ворог обстріляв Лисичанськ Луганської області. Не обійшлося без постраждалих серед дітей. Росіяни поранили 16-річного підлітка.

25 травня внаслідок обстрілу села Студенок Ізюмського району Харківської області зазнав поранення 3-річний хлопчик.

Дані не є точні, адже прокурори намагаються дослідити місця ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 153;

Київській – 116;

Харківській – 109;

Чернігівській – 68;

Луганській – 52;

Херсонській – 52;

Миколаївській – 47;

Запорізькій – 29;

Сумській – 17;

у Києві – 16;

Житомирській – 15.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти, серед них – 180 зруйновано повністю.

Останні новини про дитячі втрати

28 травня в Офісі генпрокурора повідомили про трагічну загибель дитини в Маріуполі. Це сталося 15 березня. Унаслідок ворожого обстрілу 15-річний підліток зазнав поранення.

Російські окупанти примусово вивезли хлопця на окуповану територію Донеччини. Разом з ним забрали 2-річного брата та 14-річну сестру.

Стало відомо, що 28 лютого у Харкові внаслідок ворожого обстрілу автомобіля зазнав поранення 17-річний хлопець.

Зверніть увагу! Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб за посиланням або за номерами телефонів: +380961004438, +380683235856.

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