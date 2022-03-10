Россия убивает гражданских: за день в Донецкой области погибли 5 человек
Источник:телеграм Павла Кириленко
Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. В частности, 10 марта в Донецкой области погибли 5 человек.
В результате вражеских обстрелов гибнут дети. Многие получают тяжелые травмы.
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В Донецкой области за 2 дня погибли 5 человек
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что Россия продолжает убивать гражданских.
Сегодня стало известно, что вчерашний авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе убил 3 человека. Среди них – 1 ребенок,
– отметил Кириленко.
Оккупанты 10 марта убили еще двух жителей области – по одному человеку в Мариуполе и в селе Терны Лиманщины. Еще 4 человека получили ранения:
- в Мариуполе,
- Краматорск,
- Тернах,
- Мироновском.
Общее количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно. Кириленко уверен, что каждого военного преступника обязательно накажут.
В общей сложности враги убили 64 мирных жителей / Фото Павла Кириленко
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