Лубинец объяснил, почему Россия убивает украинских пленных

Дмитрий Лубинец рассказал, что убийства украинских пленных является сознательной тактикой России. Ведь враги пытаются запугать собственных солдат.

24 Канал пишет со ссылкой на комментарий Дмитрия Лубинца "Радио Свобода", что тактика России направлена на изменение международного правопорядка в мире.

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Что говорит Лубинец о тактике России

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека объяснил, что россияне сознательно убивают украинских военнопленных.

Несколько аргументов, наверное, почему: это прежде всего "связать" кровью российских солдат, чтобы они не сдавались в плен, чтобы они понимали, что они военные преступники... Если они казнят украинских военнопленных, то, если они сдадутся в плен, им рассказывают, что с ними будут делать абсолютно то же самое,

– рассказал Дмитрий Лубинец.

Он также добавил, что россияне чихать хотели на международное гуманитарное право и Женевские конвенции.

"Россияне сейчас взяли тактику разрушения действующей международной системы международного гуманитарного права, показывая, что она не существует. Ее надо менять, и во время этих изменений наверняка, что они будут продвигать свои собственные интересы. Например, увеличение количества стран постоянных членов Совета безопасности ООН среди тех стран, которые поддерживают Россию. И это очень опасно для нас всех", – объяснил Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный добавил, что:

информирует о случаях убийств украинских военнопленных Международный комитет Красного Креста и ООН, чтобы вопрос казни украинских военнопленных были рассмотрены на самом высоком уровне на Генеральной Ассамблее ООН с юридическими последствиями для России;

вероятно, надо вводить отдельные санкционные списки против россиян, которые это делают.

Дмитрий Лубинец объяснил, что очень хочет, чтобы в будущем международные партнеры поняли, что только кардинальные экономические санкции могут остановить российскую агрессию. По словам чиновника, это единственное, что может привести к остановке агрессии России. Ведь с каждым днем становится все хуже.