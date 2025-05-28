"Блатние", "мужики", и "козлы": офицеров российской армии учат обращаться с заключенными
- Российская армия увеличивает количество заключенных в своих рядах, что побуждает к адаптации командного состава для работы с криминальным контингентом.
- Разведка Украины сообщает, что методические материалы учат офицеров расшифровывать тюремные татуировки, анализировать иерархию и правила поведения с "авторитетами".
- Привлечение большого количества заключенных к войне против Украины привело к внутренним конфликтам и углублению криминализации российской армии.
В составе российской армии растет количество заключенных. В связи с этим Россия инициировала масштабную кампанию по адаптации командного состава к работе с уголовным контингентом.
В частности, в подразделениях минобороны России распространяют методические материалы, которые созданы для проведения воспитательной работы с преступниками. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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Как в России учат офицеров обращаться с заключенными
По данным ГУР, в пособиях замполитов учат расшифровывать тюремные татуировки, анализировать клички и иерархию "на зоне", а также объясняют правила поведения с "авторитетами".
Стоит отметить, что авторы правил обращения с бандитами в рядах российской армии признают, что привычные механизмы управления в таких коллективах не действуют. Именно поэтому для построения дисциплины российские командиры должны искать к заключенным так называемый отдельный подход.
Методичка с правилами обращения с заключенными / Фото ГУР
В разведке отмечают, что увеличение количества "зеков" в рядах российских оккупационных сил привело к росту количества внутренних конфликтов и вооруженных столкновений между заключенными и другими группами военных, участвующих в войне против Украины.
Кроме этого, там добавляют, что кампания по перевоспитанию российских офицеров свидетельствует об углублении криминализации российской армии.
К слову, по состоянию на январь 2025 года Россия привлекла к войне против Украины от 140 до 180 тысяч заключенных. Отметим, что страна-агрессор отменила их единовременную выплату за контракт, что может указывать на кризис в российской экономике.