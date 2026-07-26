Россия ударила КАБами по Запорожью: есть погибший и разрушение

Российские войска 26 июля нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры в городе. Кроме непосредственного места попадания, повреждения получили и рядом расположенные здания. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

В результате российской атаки управляемыми авиабомбами один человек погиб. Также известно, что еще одна получила ранения.

На месте работают экстренные и профильные службы. Окончательные последствия атаки устанавливаются, информация о пострадавших и разрушениях может обновляться.

Россия ударила по Запорожью / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

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В Запорожье сохраняется угроза повторных вражеских ударов. Жителей призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.

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Напомним, за последние сутки оккупанты несколько раз нанесли удар по Запорожью. Беспилотники около полуночи 25 июля атаковали гражданскую инфраструктуру. В результате удара повреждено помещение торгового центра , возник пожар площадью 500 квадратных метров, также повреждены соседние здания и горят товары. По предварительным данным, ранения получил 63-летний мужчина, которому оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки днем ​​погибла одна женщина, еще 11 человек, среди которых трое детей в возрасте 3, 5 и 7 лет, получили ранения. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, одна из КАБ попала по промышленному предприятию.