Россия ударила "Калибрами" по Полтавщине: есть попадание в промышленный объект
28 августа 2023, 07:38Читати новину українською
В ночь на 28 августа Россия совершила очередную ракетную атаку. Под утро стало известно, что оккупанты попали в промышленный объект на Полтавщине.
О деталях ракетного удара рассказал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Он отметил, что оккупанты атаковали область.
Читайте также Такая тактика уже была, – в ОК "Юг" рассказали детали ночного удара "Калибрами"
Информация уточняется
Сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется,
– отметил он.