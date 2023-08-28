Россия ударила "Калибрами" по Полтавщине: есть попадание в промышленный объект

28 августа 2023, 07:38
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В ночь на 28 августа Россия совершила очередную ракетную атаку. Под утро стало известно, что оккупанты попали в промышленный объект на Полтавщине.

О деталях ракетного удара рассказал глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. Он отметил, что оккупанты атаковали область.

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Информация уточняется

Сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется,
​ – отметил он.

 

 

Автор: Назарій Лазур