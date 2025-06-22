Россияне атаковали "Ланцетом" Черниговщину: погибли 2 человека, среди раненых – дети

Вечером воскресенья 22 июня, враг ударил беспилотником по окраине села Сновской общины в Черниговской области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса. Россия использовала дрон "Ланцет".

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Что известно об атаке БпЛА

В результате российского удара "Ланцетом" погибли 2 человека. Кроме того, ранены 10 человек, среди них – 3 ребенка.

Все пострадавшие сейчас находятся в медучреждениях. В частности, в областную больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 2 человек, у остальных – ранения средней тяжести.

Мои соболезнования семьям... Агрессор действует жестоко. Помните об этом,

– написал Чаус.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Напомним, 21 июня Россия ударила "Ланцетом" по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской области. Повреждено помещение одного из предприятий, там тушили пожар.