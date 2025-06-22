Россияне атаковали "Ланцетом" Черниговщину: погибли 2 человека, среди раненых – дети
- 22 июня Россия ударила "Ланцетом" по окраине села Сновской общины Черниговщины, погибли 2 человека.
- Среди 10 раненых – 3 ребенка; все пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, двое – в тяжелом состоянии.
Вечером воскресенья 22 июня, враг ударил беспилотником по окраине села Сновской общины в Черниговской области. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса. Россия использовала дрон "Ланцет".
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Что известно об атаке БпЛА
В результате российского удара "Ланцетом" погибли 2 человека. Кроме того, ранены 10 человек, среди них – 3 ребенка.
Все пострадавшие сейчас находятся в медучреждениях. В частности, в областную больницу в тяжелом состоянии госпитализировали 2 человек, у остальных – ранения средней тяжести.
Мои соболезнования семьям... Агрессор действует жестоко. Помните об этом,
– написал Чаус.
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Напомним, 21 июня Россия ударила "Ланцетом" по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской области. Повреждено помещение одного из предприятий, там тушили пожар.