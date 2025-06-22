Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса. Росія використала дрон "Ланцет".

Дивіться також Росія атакувала "Шахедами" і балістикою: відомо про загиблих у Києві, змінено рух транспорту

Що відомо про атаку БпЛА

Унаслідок російського удару "Ланцетом" загинуло 2 людини. Окрім того, поранено 10 осіб, серед них – 3 дитини.

Усі постраждалі наразі перебувають у медзакладах. Зокрема, до обласної лікарні в тяжкому стані ушпиталили 2 людей, у решти – поранення середньої тяжкості.

Мої співчуття родинам… Агресор діє жорстоко. Пам'ятайте про це,

– написав Чаус.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, 21 червня Росія ударила "Ланцетом" по цивільній інфраструктурі в Ковпаківському районі Сумської області. Пошкоджено приміщення одного з підприємств, там гасили пожежу.