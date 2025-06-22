Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса. Росія використала дрон "Ланцет".
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Що відомо про атаку БпЛА
Унаслідок російського удару "Ланцетом" загинуло 2 людини. Окрім того, поранено 10 осіб, серед них – 3 дитини.
Усі постраждалі наразі перебувають у медзакладах. Зокрема, до обласної лікарні в тяжкому стані ушпиталили 2 людей, у решти – поранення середньої тяжкості.
Мої співчуття родинам… Агресор діє жорстоко. Пам'ятайте про це,
– написав Чаус.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Нагадаємо, 21 червня Росія ударила "Ланцетом" по цивільній інфраструктурі в Ковпаківському районі Сумської області. Пошкоджено приміщення одного з підприємств, там гасили пожежу.