"Путин в беде": какой отчаянный шаг диктатора четко это показал

Россия второй раз с начала полномасштабной войны использовала против Украины ракету "Орешник", направив ее на Львовщину. Интересно, что атаке предшествовали несколько серьезных неудач для Кремля, в частности США захватили их танкер, а президента Венесуэлы доставили в суд.

Кроме этого, Владимира Путина не может не пугать новость, что США, Великобритания и Франция согласовали гарантии безопасности для Украины. Как отметил 24 Каналу международный аналитик Марк Тот, действия российского диктатора – признак отчаяния.

Для Кремля появились серьезные проблемы

"Путин фактически в беде. Многие писали, что ракетой "Орешник" он хотел напомнить о ядерных возможностях России, показать НАТО, что у него есть "красные линии" и так далее. Но на самом деле у Путина больше нет вариантов", – подчеркнул Марк Тот.

Если посмотреть на то, что происходит в мире, то для России и вообще "оси зла" – наступили непростые времена. Венесуэла практически попала под контроль Дональда Трампа. Николаса Мадуро можно вычеркивать из списка партнеров России.

Важно! США провели операцию в Венесуэле и захватили президента страны с его женой. Он уже предстал перед американским судом, где ему инкриминируют наркотерроризм, владение оружием, ввоз кокаина. США установили контроль над нефтяной отраслью страны.

К тому же сейчас Трамп угрожает Кубе, Мексике и Гренландии. Такая тактика поразила всех. Конечно, это плохо и для Путина. Также не надо забывать, что в Иране продолжаются масштабные протесты. Поэтому "ось зла" проигрывает, что побудило Путина снова запустить "Орешник" по Украине.

Важно подчеркнуть, что удар был не только по Украине, Львове, но и совсем рядом с европейскими странами – Венгрией и Румынией, которые являются членами НАТО. Это демонстрирует отчаяние российского диктатора, ведь ему не удается достичь успеха на поле боя,

– подчеркнул международный аналитик.

Зато Украина достигла большой победы, договорившись с определенными странами о гарантиях безопасности, которые в частности предусматривают размещение европейских сил. Учитывая все это, Путин понимает, что в беде, поэтому от безысходности запустил по Львову свою ракету.

Что известно о новом ударе "Орешником"?