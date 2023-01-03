Выдумкой о "потере ВСУ" в Дружковке россияне пытаются перекрыть резонанс Макеевки

Российские оккупанты разрушили ледовую арену "Альтаир" в Дружковке. Враг лжет о "потере ВСУ", чтобы перекрыть резонанс Макеевки.

Фейк опроверг Сергей Лещенко – советник руководителя Офиса Президента. Он рассказал, что Россия бьет по гражданской инфраструктуре, подавая это как борьбу с ВСУ.

Обратите внимание Снова дали в штангу: оккупанты "похоронили" казака Михаила Гаврилюка

Чтобы каким-то образом сместить фокус внимания, российская пропаганда вбросила фейк о том, что в результате удара по хоккейной арене "Альтаир" в городе Дружковка погибли более 100 украинских военных, а также 23 "иностранных наемника". Эта информация является тотальной ложью,

– заявил Лещенко.

Он подчеркнул: правда – только в том, что Россия ударила по "Альтаиру". Лещенко заявил, что в последнее время арена была гуманитарным штабом.



Как выглядит Альтаир сейчас / "Радио Свобода"

Россияне уничтожили "Альтаир"