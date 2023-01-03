Выдумкой о "потере ВСУ" в Дружковке россияне пытаются перекрыть резонанс Макеевки
Источник:Офис Президента
Российские оккупанты разрушили ледовую арену "Альтаир" в Дружковке. Враг лжет о "потере ВСУ", чтобы перекрыть резонанс Макеевки.
Фейк опроверг Сергей Лещенко – советник руководителя Офиса Президента. Он рассказал, что Россия бьет по гражданской инфраструктуре, подавая это как борьбу с ВСУ.
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Чтобы каким-то образом сместить фокус внимания, российская пропаганда вбросила фейк о том, что в результате удара по хоккейной арене "Альтаир" в городе Дружковка погибли более 100 украинских военных, а также 23 "иностранных наемника". Эта информация является тотальной ложью,
– заявил Лещенко.
Он подчеркнул: правда – только в том, что Россия ударила по "Альтаиру". Лещенко заявил, что в последнее время арена была гуманитарным штабом.
Как выглядит Альтаир сейчас / "Радио Свобода"
Россияне уничтожили "Альтаир"
- Россия продолжает наносить террористические удары по территории Украины.
- Российские захватчики 2 января ударили по ледовой арене "Альтаир" в Дружковке. Зафиксировали попадание в технические помещения промышленного предприятия.
- Арена "Альтаир" была домом для хоккейного клуба Донбасс с 2014 года. Также на ее базе работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию.