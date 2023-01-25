Россия обстреляла магазин в Бериславе: есть много раненых и жертвы
Источник:Херсонская ОГА
Российские захватчики 25 января обстреляли Берислав Херсонской области. Оккупанты попали в продуктовый магазин.
В результате обстрела два человека погибли. Трое получили ранения.
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Россияне терроризируют жителей Херсонщины
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
В среду дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди.
Три человека получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу, где медики оказывают им необходимую помощь.
Очередной обстрел Херсона
Российские захватчики 25 января обстреляли Херсон, опять пострадали жилые кварталы.
Последствия обстрела в Херсоне: смотрите видео
На видео последствия очередного удара по центральным кварталам Херсона. Снаряды были направлены в жилые дома и школу, где недавно учились маленькие херсонцы.
"О тех временах теперь трудно вспоминать, ведь перед нами – кучи стекла, изуродованные балконы и стены, люди, рассказывающие как "обломки летели прямо в голову", – отмечают в ОГА.
Обстрелы кафиров: главное
- За минувшие сутки российские захватчики 52 раза обстреляли территорию Херсона. Мирные населенные пункты области враг атаковал с артиллерии, РСЗО, минометов, танков, авиации, также по области нанесены ракетные удары.
- Российская армия обстреляла Херсон 12 раз. Вражеские снаряды попали в роддом, школу, поликлинику, морпорт и жилые дома.
- За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 1 человек погиб, 6 человек получили ранения разной степени тяжести.