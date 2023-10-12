Террористический удар по Грозе: откуда оккупанты выпустили ракету, унесшую 59 жизней

Российские оккупанты 5 октября нанесли террористический удар по кафе в селе Гроза. Там находились гражданские, пришедшие на поминки за погибшим воином. По состоянию на 12 октября удалось установить, откуда выпустили ракету.

Александр Фильчаков – руководитель Харьковской областной прокуратуры – в эфире телемарафона заявил, что "Искандер", который унес жизни 59 человек, выпущен с территории Белгородской области.

Обратите внимание "Димон, это пи**ец": обнародовали переписку корректировщиков огня по Грозе

Фильчаков добавил, что большинство пострадавших в результате удара по кафе "Спутник" в Грозе – женщины. Все жертвы и пострадавшие в результате террористического удара – гражданские.

Кто предоставлял информацию посетителям

Следствие уже установило, кто помог оккупантам нанести террористический удар по кафе "Спутник". Это – братья Мамоны: Владимир и Дмитрий. Местные жители рассказали, что еще во время оккупации Грозы они охотно сотрудничали с россиянами, за что получили "должности" в рядах оккупационного так называемого "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области".

Правоохранители ищут тех, с кем общались брать накануне ракетного удара. Сами они находились на территории Белгородской области.

Они (Мамоны – 24 Канал) и до этого ракетного удара, у нас есть информация, общались по каналам связи с местными жителями. Потому что во время этого ракетного удара они находились на территории Белгородской области,

– говорится в сообщении.

Данные о поминальном обеде братья получили от местных или находившихся в Грозе людей.