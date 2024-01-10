Спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, о пострадавших не сообщают. Враг борется против торговых центров, детских оздоровительных лагерей, больниц и жилых домов.
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Что известно о пожаре в Доме культуры и жилом секторе Сумской области
Из-за вражеских ударов, нанесенных по одному из населенных пунктов Сумского района, возник масштабный пожар в жилом секторе. Ударной волной получили повреждения частные дома, в том числе многоквартирные. По предварительной информации, горел Дом культуры и жилье мирных граждан,
– написали в областном ГСЧС.
На Сумщине в результате российского удара горел Дом культуры и жилые дома / Фото ГСЧС Сумской области
Кому-то может показаться, что это кадры из какого-нибудь фильма о войне, красивая постановка. Но мы все внутри этого фильма. Это жестокая реальность, когда украинская культура сгорает в пламени войны.
Пожар в Доме культуры и жилых домах Сумской области: смотрите видео
К счастью, спасатели не позволили огню распространиться на другое жилье местного населения, расположенное рядом с очагом горения.
Ударили "Шахедом"
Ранее в Сумской ОВА сообщили, что враг в очередной раз атаковал приграничье Сумщины.
Россияне направили два БПЛА типа "Шахед" в поселок Краснопольской общины. Попали в местный Дом культуры. Повреждены частные дома, линии электропередач,
– проинформировали там.
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Россия уничтожает нашу культуру, убивая ее носителей
- Оккупанты изо всех сил пытаются стереть нашу историческую память: завозят на захваченные территории учебники, заставляют детей в садах клеить аппликации с триколором, а затем фотографироваться с этими творениями.
- И убивают, убивают, убивают. На фронте погиб 33-летний поэт Максим Кривцов, автор очень сильных стихов. Он издал только сборник "Вірші з бійниці" и не успел дописать роман. Книга стала одной из лучших в 2023 году по версии "ПЭН-Украина". Максим воевал с 2014 года.
- А под Киевом умер Юрий Некрасовский – в Мариуполе он был человеком-легендой. Мужчина основал в городе один из первых туристических клубов, писал книги, был журналистом. Он пережил оккупацию Мариуполя, но возле столицы в новом модульном домике прожил всего несколько дней.