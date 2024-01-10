Спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар, о пострадавших не сообщают. Враг борется против торговых центров, детских оздоровительных лагерей, больниц и жилых домов.

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Что известно о пожаре в Доме культуры и жилом секторе Сумской области

Из-за вражеских ударов, нанесенных по одному из населенных пунктов Сумского района, возник масштабный пожар в жилом секторе. Ударной волной получили повреждения частные дома, в том числе многоквартирные. По предварительной информации, горел Дом культуры и жилье мирных граждан,

– написали в областном ГСЧС.

На Сумщине в результате российского удара горел Дом культуры и жилые дома / Фото ГСЧС Сумской области

Кому-то может показаться, что это кадры из какого-нибудь фильма о войне, красивая постановка. Но мы все внутри этого фильма. Это жестокая реальность, когда украинская культура сгорает в пламени войны.

Пожар в Доме культуры и жилых домах Сумской области: смотрите видео

К счастью, спасатели не позволили огню распространиться на другое жилье местного населения, расположенное рядом с очагом горения.

Ударили "Шахедом"

Ранее в Сумской ОВА сообщили, что враг в очередной раз атаковал приграничье Сумщины.

Россияне направили два БПЛА типа "Шахед" в поселок Краснопольской общины. Попали в местный Дом культуры. Повреждены частные дома, линии электропередач,

– проинформировали там.

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Россия уничтожает нашу культуру, убивая ее носителей