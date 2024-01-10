Рятувальникам вдалося ліквідувати масштабну пожежу, про постраждалих не повідомляють. Ворог воює проти торгових центрів, дитячих оздоровчих таборів, лікарень і житлових будинків.

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Що відомо про пожежу в Будинку культури та житловому секторі на Сумщині

Через ворожі удари, завдані по одному з населених пунктів Сумського району, виникла масштабна пожежа в житловому секторі. Ударною хвилею завдано пошкоджень приватним будинкам, в тому числі багатоквартирним. За попередньою інформацією, палав Будинок культури та помешкання мирних громадян,

– написали в обласному ДСНС.

На Сумщині внаслідок російського удару горів Будинок культури та будинки / Фото ДСНС Сумської області

Комусь може видатися, що це кадри з якогось фільму про війну, красива постановка. Але ми всі всередині цього фільму. Це жорстока реальність, коли українська культура згорає у полум'ї війни.

Пожежа в Будинку культури та житлових будинках у Сумській області: дивіться відео

На щастя, рятувальники не дозволили вогню поширитись на інше житло місцевого населення, розташоване поряд з осередком горіння.

Ударили "Шахедом"

Раніше в Сумській ОВА повідомили, що ворог вкотре атакував прикордоння Сумщини.

Росіяни скерували два БпЛА типу "Шахед" у селище Краснопільської громади. Поцілили у місцевий Будинок культури. Пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач,

– поінформували там.

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Росія знищує нашу культуру, вбиваючи її носіїв