Циничный удар по домам в Краматорске: прокуратура рассказала, как все было

Россия цинично ударила по краматорскому центру. Предварительно известно, что враги убили по меньшей мере одного человека, трое ранены.

Оккупанты атаковали город утром 14 марта. Российская ракета попала в многоквартирный дом.

Важно Разрушен подъезд и повреждены дома рядом: оккупанты цинично ударили по Краматорску

Как оккупанты атаковали Краматорск

По данным следствия, утром 14 марта 2023 года оккупационные войска России осуществили ракетные обстрелы центральной части города Краматорска,

– заявили в прокуратуре.

Следователи рассказали, что российская ракета попала в многоквартирный дом Краматорска и:

повредила перекрытие и стену одного из подъездов;

разбили окна и балконы.

Предварительно известно, что под завалами обнаружили четырех человек. К сожалению, один раненый мужчина умер в скорой. Еще троих удалось довезти живыми в больницу. Им оказывают помощь. Предварительно об их состоянии ничего не известно.

На месте работали прокуроры, правоохранители и спасатели.

Россия ударила по жилой многоэтажке в Краматорске / Фото Донецкой областной прокуратуры

Прокуратура открыла дело

По факту нарушение законов и обычаев войны следователи проводят досудебное расследование уголовного дела.

Людей, ставших свидетелями военного преступления, призывают фиксировать все и отправлять данные в Офис Генерального прокурора.

Атака по Краматорску: основное