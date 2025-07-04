Россия ударила по гражданской инфраструктуре в Кривом Роге: есть пострадавшие
- Россия атаковала Кривой Рог дронами, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и есть раненые.
- На месте происшествия работают спасательные службы, развернут штаб помощи в местной школе для оказания материальной помощи.
- Информация о последствиях атаки уточняется, пока известно о двух раненых.
В пятницу, 4 июля, враг атаковал Кривой Рог "Шахедами". Есть поражение объекта гражданской инфраструктуры, предварительно известно о двух раненых.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.
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Атака на Кривой Рог
Вечером 4 июля в Кривом Роге раздались взрывы во время атаки дронов на Днепропетровскую область. Позже стало известно о последствиях атаки.
Возник пожар,, повреждена гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие,
– объяснил глава Днепропетровской ОГА.
Александр Вилкул отметил, что россияне ударили по объекту гражданской инфраструктуры. Он добавил, что сейчас известно о двух раненых людях.
На месте происшествия работают все спасательные службы, а штаб помощи людям разворачивают в ближайшей школе. "Там где и в прошлый раз – местные поймут", – отметил Вилкул.
В штабе будут выдаваться стройматериалы и приниматься заявления на материальную помощь от города. Сейчас информация о последствиях атаки уточняется.