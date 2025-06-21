Россия ударила по Харькову дроном "Молния"

Днем 21 июня россияне нанесли дроновый удар по Харькову. Для атаки враг использовал новый беспилотник "Молния".

Около 13:40 в Киевском районе города зафиксировано падение вражеского БПЛА типа "Молния", передает 24 Канал со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

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Какие последствия атаки

Известно, что обломки беспилотника упали в лесополосе, в результате чего возник пожар.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте прилета работают профильные службы.

Отметим, что с осени 2024 года Россия регулярно использует новые дроны "Молния" для ударов по прифронтовым городам. Дрон "Молния" дешев и примитивен, однако способен переносить от 3 до 5 килограммов взрывчатки, что делает его опасным оружием.

Для эффективного противодействия БПЛА требуется усиление радиоэлектронной борьбы и внимание пулеметных расчетов. оккупанты изменяют частоты управления дронами, затрудняя их обнаружение и нейтрализацию.

К слову, по данным ГУР, Россия способна производить до 170 ударных дронов типа Shahed-136 в сутки и планирует увеличить производство до 190 единиц в день до конца года.