В Харькове резко возросло количество пострадавших, среди них – дети

Бойцы Путина днем ​​15 сентября ударили по Харькову КАБами. В результате российских обстрелов пострадали многие люди.

Что уже известно о пострадавших в результате вражеской атаки 15 сентября, передает 24 Канал.

Обратите внимание В Харькове враг попал по многоэтажке: она горит

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Количество пострадавших в Харькове 15 сентября

Количество пострадавших в результате российского удара по Харькову резко возросло. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжается спасательная операция.

В результате российского удара авиабомбами повреждены обычный жилой дом и многоэтажка.

Уже известно о 33 раненых мирных жителей многоэтажки. Враг попал в 10 этаж дома, пожар охватил четыре этажа – от 9-го по 12-й,

– заявил Игорь Терехов в 16:17.

Также городской голова констатировал, что спасательная операция и тушение пожара продолжается. На месте работают все соответствующие службы.

Заметим, накануне председатель ОВА Олег Синегубов сообщал, что среди пострадавших по меньшей мере 3 детей.