В Харькове резко возросло количество пострадавших, среди них – дети
Бойцы Путина днем 15 сентября ударили по Харькову КАБами. В результате российских обстрелов пострадали многие люди.
Что уже известно о пострадавших в результате вражеской атаки 15 сентября, передает 24 Канал.
Обратите внимание В Харькове враг попал по многоэтажке: она горит
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Количество пострадавших в Харькове 15 сентября
Количество пострадавших в результате российского удара по Харькову резко возросло. Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжается спасательная операция.
В результате российского удара авиабомбами повреждены обычный жилой дом и многоэтажка.
Уже известно о 33 раненых мирных жителей многоэтажки. Враг попал в 10 этаж дома, пожар охватил четыре этажа – от 9-го по 12-й,
– заявил Игорь Терехов в 16:17.
Также городской голова констатировал, что спасательная операция и тушение пожара продолжается. На месте работают все соответствующие службы.
Заметим, накануне председатель ОВА Олег Синегубов сообщал, что среди пострадавших по меньшей мере 3 детей.