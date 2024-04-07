Предварительно, били ракетами С-300: Россия атаковала промышленную зону и парк в Харькове
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом в очередной раз оказался Харьков.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал Общественному, что в Индустриальном районе города зафиксировали удары по промышленной зоне. По его словам, предварительно, российские войска нанесли удар ракетами С-300.
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Есть раненые
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов также рассказал, что россияне весь день наносят удары по Харькову. По его словам, 45-летний мужчина получил осколочные ранения, но от госпитализации отказался.
У двух женщин в возрасте 37 и 72 диагностирована острая реакция на стресс. Помощь оказана на месте,
– добавил он.
Враг также нанес удары по центральному парку и промышленной зоне, где в результате прилета поврежден дом и горел гараж.
Оккупанты снова ударили по домам в центре Харькова
- Российская оккупационная армия в воскресенье, 7 апреля, снова нанесла удар по Харькову. В результате ракетного обстрела есть раненые. В Харьковской ОГА сообщили, что враг ударил по центральной части города.
- Там отметили, что профильные службы уже выехали на места попаданий. Кроме этого, Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА, отметил, что есть повреждения жилой инфраструктуры.
- Вскоре Игорь Терехов, городской голова Харькова, отметил, что в результате ракетного обстрела одного из центральных районов города есть раненые.