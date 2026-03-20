Враг атаковал эвакуационный экипаж в Донецкой области: есть раненые и погибшая

Россияне продолжают намеренно убивать гражданских украинцев. Так, в Донецкой области враг ударил по эвакуационному экипажу.

О трагедии утром рассказал основатель и председатель общественной организации "Пролиска" Евгений Каплин.

Что известно об атаке на эвакуационный экипаж в Донецкой области?

По словам Каплина, российский дрон атаковал эвакуационный экипаж организации в Алексеево-Дружковке. Он уточнил, что в результате вражеского удара есть погибшая и раненые.

К сожалению, есть раненые и погибшая. Сейчас делаем все, чтобы довести до больницы раненых,

– написал основатель "Пролиски".

Он не раскрыл, сколько людей ранены, и в каком состоянии они находятся. Общественный деятель добавил, что подробности сообщит позже.

Заметим, что Алексеево-Дружковка расположена примерно на расстоянии 10 километров от линии боевого соприкосновения между городами Дружковка и Константиновка.

Справка: Гуманитарная организация "Пролиска" более 11 лет помогает пострадавшим от войны в Украине. После полномасштабного вторжения в 2022 году организация сосредоточилась на поддержке самых уязвимых – ВПЛ, детей, пожилых и маломобильных людей. Среди помощи: эвакуация, ремонт жилья, необходимые вещи, психологическая поддержка, социальное сопровождение, обустройство укрытий и жилья для переселенцев, социальный транспорт и поддержка учреждений ухода. Сейчас "Пролиска" работает в 13 областях Украины.

