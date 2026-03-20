Враг атаковал эвакуационный экипаж в Донецкой области: есть раненые и погибшая
- Российский дрон атаковал эвакуационный экипаж организации "Пролиска" в Алексеево-Дружковке.
- Один человек погиб, есть раненые.
Россияне продолжают намеренно убивать гражданских украинцев. Так, в Донецкой области враг ударил по эвакуационному экипажу.
О трагедии утром рассказал основатель и председатель общественной организации "Пролиска" Евгений Каплин.
Смотрите также Модернизировали и тестируют: авиаэксперт оценил угрозы от новых "Ланцетов" для Киева
Что известно об атаке на эвакуационный экипаж в Донецкой области?
По словам Каплина, российский дрон атаковал эвакуационный экипаж организации в Алексеево-Дружковке. Он уточнил, что в результате вражеского удара есть погибшая и раненые.
К сожалению, есть раненые и погибшая. Сейчас делаем все, чтобы довести до больницы раненых,
– написал основатель "Пролиски".
Он не раскрыл, сколько людей ранены, и в каком состоянии они находятся. Общественный деятель добавил, что подробности сообщит позже.
Заметим, что Алексеево-Дружковка расположена примерно на расстоянии 10 километров от линии боевого соприкосновения между городами Дружковка и Константиновка.
Справка: Гуманитарная организация "Пролиска" более 11 лет помогает пострадавшим от войны в Украине. После полномасштабного вторжения в 2022 году организация сосредоточилась на поддержке самых уязвимых – ВПЛ, детей, пожилых и маломобильных людей. Среди помощи: эвакуация, ремонт жилья, необходимые вещи, психологическая поддержка, социальное сопровождение, обустройство укрытий и жилья для переселенцев, социальный транспорт и поддержка учреждений ухода. Сейчас "Пролиска" работает в 13 областях Украины.
Какие последствия последних атак российских дронов на Украину?
Россияне атаковали БпЛА жилой сектор в городе Чугуев, пострадал мужчина 1980 года рождения. Горели гараж и пристройка к жилому дому.
Враг ударил возле учебного заведения в Шевченковском районе Харькова – в здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала.
В результате ночной атаки оккупантов повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Они были пришвартованы у причалов и загружены зерном. Также получили повреждения административные здания. К сожалению, пострадало два человека. Кроме того, на территории порта поврежден зерновой бункер и оборудование.
Ночью россияне атаковали Запорожский район. Нанесли два удара, в результате которых разрушены частные дома. Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения.