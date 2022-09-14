Оккупанты ракетами ударили по дамбе в Кривом Роге: насколько критическая ситуация в городе

Российские оккупанты нанесли террористические удары по городу Кривой Рог. По данным Днепропетровской ОВА, выпустили 7 ракет.

Удар по Кривому Рогу: все, что известно

В течение дня 14 сентября в Украине было две масштабные воздушные тревоги. Их разделяли считанные минуты. Информация о взрывах в Кривом Роге появилась около 17:00. Уже в 17:05 Александр Вилкул сообщил, что россия нанесла по городу террористический ракетный удар, информирует 24 канал.

Заметьте После взрывов в Кривом Роге в некоторых районах исчезла вода: люди начали атаковать магазины

Впоследствии сообщили о повторных ударах. Людей призывали находиться в укрытиях гражданской защиты. Враг бил ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации.

россия ударила 7 ракетами

В Днепропетровской ОВА сообщили, что в Кривой Рог попали 7 ракет. Враг ударил по объектам критической и транспортной инфраструктуры. Оккупанты серьезно повредили гидротехнические сооружения. В некоторых районах города исчезла вода.

Вилкул заявил, что уровень воды в реке Ингулец поднялся на 2-3 метра.

Все необходимые службы начали оперативно работать, чтобы урегулировать ситуацию и возобновить водоснабжение. Вилкул заявил, что по состоянию на 19.36 подача воды уже началась.

Зеленский отреагировал на удары

Владимир Зеленский заявил, что россия предприняла попытку затопить Кривой Рог. Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. Это все, что россия может сделать: посеять панику и попытаться оставить людей без еды, воды, тепла.

Сможет ли это сломать? Отнюдь. Будет ли ждать их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да,

– заявил Зеленский.



Враг ударил по Кривому рогу / фото с телеграмм-канала Владимира Зеленского

На месте попадания – значительная утечка воды

Кирилл Тимошенко – заместитель главы Офиса Президента – заявил, что на месте попадания – значительная утечка воды. Уровень волы в реке Ингулец растет. Продолжается мониторинг уровня воды на улицах города.

Местные СМИ сообщили, что уровень воды значительно поднялся в Центрально-Городском районе. Жителей отдельных улиц эвакуируют. В то же время, если в течение ночи ситуацию удастся урегулировать, уже утром люди смогут вернуться в свои дома.

Уровень воды существенно растет: смотрите видео

По предварительным данным, враг попал повредивший Карачуновскую дамбу.

Важно – враг обстрелял город Кривой Рог: смотрите видео