Враг ударил по оборонным предприятиям на Днепропетровщине, – Воздушные силы
Утром 17 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами. Под прицелом агрессора оказались инфраструктура и оборонные предприятия.
В частности, российские захватчики ударили по оборонным предприятиям Днепропетровщины. Об этом на брифинге сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Оккупанты атаковали газодобычу и оборонные предприятия
Российские захватчики ударили по газодобыче и оборонным предприятиям. Игнат отметил, что 4 ракеты наша ПВО уничтожила в зоне ответственности воздушного командования "Центр". Также там сбили 6 иранских "шахидов", которые российская армия запускала из Беларуси.
Вражеские ракеты и беспилотники сбивали как Воздушные силы, так и сухопутные войска. Также Юрий Игнат рассказал, что в акватории Черного моря было применение "Калибра" и управляемых авиационных ракет с истребителей.
В настоящее время подтверждено уничтожение двух управляемых ракет, однако данные относительно других уточняются.
Заметим, что премьер Денис Шмыгаль ранее сообщил, что оккупанты утром бомбили нашу газодобычу и предприятия. В частности, "Южмаш" в Днепре.
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Кратко, что нужно знать об очередной российской атаке 17 ноября
- Утром 17 ноября по всей стране раздались сигналы воздушной тревоги. Оккупанты запустили ракеты по ряду областей нашего государства.
- Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что в результате ракетных обстрелов на одном из промышленных предприятий вспыхнул сильный пожар. Кроме того, повреждены жилые дома. Пока известно о по меньшей мере 14 пострадавших. В их числе и 15-летняя девочка.
- Бойцы Путина ударили по логистическому объекту в Одессе. Взрывная волна повредила постройки окружающих предприятий. Известно, что пострадал один гражданский человек.
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