Враг ударил по оборонным предприятиям на Днепропетровщине, – Воздушные силы

Утром 17 ноября российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами. Под прицелом агрессора оказались инфраструктура и оборонные предприятия.

В частности, российские захватчики ударили по оборонным предприятиям Днепропетровщины. Об этом на брифинге сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Оккупанты атаковали газодобычу и оборонные предприятия

Российские захватчики ударили по газодобыче и оборонным предприятиям. Игнат отметил, что 4 ракеты наша ПВО уничтожила в зоне ответственности воздушного командования "Центр". Также там сбили 6 иранских "шахидов", которые российская армия запускала из Беларуси.

Вражеские ракеты и беспилотники сбивали как Воздушные силы, так и сухопутные войска. Также Юрий Игнат рассказал, что в акватории Черного моря было применение "Калибра" и управляемых авиационных ракет с истребителей.

В настоящее время подтверждено уничтожение двух управляемых ракет, однако данные относительно других уточняются.

Заметим, что премьер Денис Шмыгаль ранее сообщил, что оккупанты утром бомбили нашу газодобычу и предприятия. В частности, "Южмаш" в Днепре.

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Кратко, что нужно знать об очередной российской атаке 17 ноября

Утром 17 ноября по всей стране раздались сигналы воздушной тревоги. Оккупанты запустили ракеты по ряду областей нашего государства.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что в результате ракетных обстрелов на одном из промышленных предприятий вспыхнул сильный пожар. Кроме того, повреждены жилые дома. Пока известно о по меньшей мере 14 пострадавших. В их числе и 15-летняя девочка.

Бойцы Путина ударили по логистическому объекту в Одессе. Взрывная волна повредила постройки окружающих предприятий. Известно, что пострадал один гражданский человек.

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