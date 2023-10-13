"Женщина, Вы меня слышите": полиция показала первые минуты после удара по Покровску

Российские оккупанты 13 октября ударили по управлению соцзащиты. К сожалению, погиб один человек. В сети показали жуткие кадры первых минут после удара.

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по территории Украины. Враг ударил по управлению соцзащиты населения. Там находился 51 человек.

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По предварительным данным, российские оккупанты выпустили по Покровску две ракеты "Искандер-М". Когда случился первый прилет, людей срочно вывели на первый этаж здания.

По состоянию на 16:30 известно о 14 травмированных. Один человек погиб в больнице.

Среди раненых – 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы в возрасте от 32 до 68 лет,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибшей. Вечная память.

Также стражи порядка показали кадры первых минут после удара.

Первые минуты после прилета в Покровске: смотрите видео

Также в результате удара по Покровску разрушениям подверглись:

админздание УСЗН,

объект социальной инфраструктуры,

2 медицинских объекта и 2 многоквартирных дома.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый террористический удар по Украине. Не забудем и не простим.