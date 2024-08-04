Из-за обстрела россиян повреждена железнодорожная инфраструктура на Полтавщине: задерживаются поезда

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. На этот раз под ударом оказалась инфраструктура Полтавской области.

Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Полтавщины. В результате обстрела задерживаются поезда.

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Некоторые поезда изменят маршруты

В Укрзализныце сообщили, что для ряда поездов Харьковского направления были изменены маршруты, чтобы продолжить движение. Вследствие этого есть существенные задержки.

Россияне повредили пути, контактную сеть, опоры. Кроме этого, в Миргородском районе повреждено около 40 домохозяйств. Известно также, что профильная комиссия уже отработала на объектах, люди получат помощь.

Восстановительные работы уже проведены, часть поездов пропущено с резервными тепловозами, а сейчас уже практически полностью восстановлено и энергоснабжение,

– говорится в сообщении.

В то же время, к счастью, раненых и пострадавших нет.

Железнодорожники собирают информацию о пересадках пассажиров, чтобы организовать дальнейшие путешествия.

Информацию о поездах, которые курсируют с задержками можно узнать здесь. Если же вы на борту одного из этих поездов и имеете дальнейшую пересадку, то в компании просят обратиться к проводнику, чтобы диспетчеры могли все организовать.