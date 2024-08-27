Бригада ехала спасать людей после удара: в Херсоне оккупанты обстреляли скорую, медики ранены
Источник:Роман Мрочко
Россияне ударили по медикам, которые ехали спасать раненого от предыдущего обстрела. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал детали вражеского обстрела.
Оккупанты не впервые целятся по медикам, как и по спасателям, полицейским. И, конечно, постоянно бьют по гражданским – 25 августа на людей дважды сбрасывали взрывчатку.
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Что известно об ударе по скорой в Херсоне
В Днепровском районе Херсона из-за вражеской атаки с дрона минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 63-летний мужчина. Во время обстрела он был на улице,
– написал Мрочко в 20:05.
К сожалению, уже через пять минут в его канале появилось новое сообщение.
"Бригада скорой, которая спешила на помощь раненому в Днепровском районе города, сама попала под вражеский обстрел", – говорится в нем.
Из-за атаки оккупантов пострадали трое медработников – женщина в возрасте 59 лет, мужчины 46 и 64 лет. Они получили взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы и контузию, сейчас находятся в одной из херсонских больниц.
Авто медиков повреждено. Из чего именно вели огонь захватчики, не сообщают.
Кроме этого, Роман Мрочко сообщил, что госпитализирована 80-летняя пострадавшая из Днепровского района Херсона. Она около восьми вечера попала под обстрел с БПЛА, получила взрывную травму и осколочное ранение ноги.
Женщина была на улице, когда атаковали россияне.
Враг постоянно накрывает Херсон огнем, ведь легко может достать с оккупированного левобережья.