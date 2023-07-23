Вы молитесь "русскому меру", – напротив разрушенного собора в Одессе возник скандал

Российские оккупанты атаковали Одессу. Враг попал в Спасо-Преображенский собор. Сейчас возле него собираются люди. На месте удара разразился скандал.

Напротив Спасо-Преображенского собора, по которому ударили оккупанты, по состоянию на день 23 июля уже провели богослужение. Не обошлось и без скандалов.

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Святыню еще в 2005 году передали московскому патриархату. Одна из местных жительниц, пришедшая в собор, подчеркнула, что его верующие молятся "русскому меру". Разразился скандал.

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В УПЦ МП не спешат винить Россию

Тем временем в УПЦ МП не поспешили осудить Россию за террористический ракетный обстрел, который нанес Одессе колоссальные разрушения. Удар российских террористов один из представителей УПЦ МП назвал "волей Божией". Он добавил, что "взорвалось, и взорвалось".

Митрополит УПЦ Московского патриархата Онуфрий, реагируя на прилет по храму, также не осудил Россию. Он заявил лишь, что "любой, кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя". Кроме того, он призвал людей не к борьбе и победе, а к терпению и смирению. Вроде бы свой гнев стоит "смирить".

В то же время никто гнев не "смирит". Российские оккупанты будут вынуждены ответить за все содеянное. Точно не забудем и точно не простим.