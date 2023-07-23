Навпроти Спасо-Преображенського собору, по якому вдарили окупанти, станом на день 23 липня вже провели богослужіння. Не обійшлося й без скандалів.

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Святиню ще у 2005 році передали московському патріархату. Одна з місцевих жительок, яка прийшла до собору, наголосила, що його віряни моляться "рускому міру". Спалахнув скандал.

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В УПЦ МП не поспішають звинувачувати Росію

Тим часом в УПЦ МП не поквапилися засудити Росію за терористичний ракетний обстріл, який завдав Одесі колосальних руйнувань. Удар російських терористів один з представників УПЦ МП назвав "волею Божою". Він додав, що "вибухнуло, та й вибухнуло".

Митрополит УПЦ Московського патріархату Онуфрій, реагуючи на приліт по храму, також не засудив Росію. Він заявив лише, що "будь-хто, хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе". Окрім того, він закликав людей не до боротьби та перемоги, а до терпіння та смирення. Начебто свій гнів варто "смирити".

Водночас ніхто гнів не "смирить". Російські окупанти будуть змушені відповісти за все скоєне. Точно не забудемо й точно не пробачимо.