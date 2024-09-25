Россия ударила по Запорожью: есть пострадавшие и разрушения
Источник:Иван Федоров
Враг не прекращает терроризировать Запорожье, сегодня россияне в очередной раз атаковали город. К сожалению, в результате этого есть раненые и разрушения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров. Заметим, что в городе незадолго до этого слышали несколько взрывов.
Смотрите также В Одессе слышали взрывы
Последствия атаки на Запорожье
Как рассказал глава местной ОВА, в Комунарском районе Запорожья в результате вражеской атаки разрушены частные дома. Более того, к сожалению, из-за этого также пострадали люди.
Шесть человек ранены, двое из них в больнице. Четверо из пострадавших от госпитализации отказались,
– говорится в сообщении.
В частности, Федоров показал жуткие фото последствий российского удара.
В результате атаки повреждение гражданской инфраструктуры / Фото Ивана Федорова
Обновлено 00:30. По уточненным данным, количество пострадавших увеличилось до 7. Трое раненых находятся в больнице.
Незадолго до этого в городе трижды раздавались взрывы, в сторону Запорожья враг запустил управляемые авиационные бомбы, которые россияне стали часто применять в отношении гражданского населения Запорожья.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.