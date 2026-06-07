Россия ударила по хранилищу отработанного ядерного топлива: есть ли повышение радиации

Российская армия ночью 7 июня ударила БПЛА по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). В результате этого было частично разрушено здание приема контейнеров.

Об этом сообщает Энергоатом.

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Какие последствия российского удара по площадке ЦХОЯТ?

По данным Энергоатома, попадание вражеского беспилотного летательного аппарата произошло 7 июня 2026 года в 02:10. В здании приемки контейнеров на площадке ЦХОЯТ отработанное ядерное топливо не хранилось.

Очаг возгорания площадью 40 квадратных метров оперативно локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших среди персонала нет,

– отметили в компании.

В то же время Энергоатом подчеркнул, что радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы.

"Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру истинное лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей", – отметили представители компании.

Энергоатом также заверил, что продолжает непрерывный мониторинг ситуации и полноценно взаимодействует со всеми ответственными государственными службами.

Напомним, 4 июня россияне сильно обстреляли Запорожскую теплоэлектростанцию. В МАГАТЭ сообщали, что единственная линия электропередачи, питающая временно оккупированную Запорожскую АЭС, находилась под угрозой отключения.