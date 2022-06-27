Россия ударила ракетами по Одесщине из стратегических самолетов: разрушены дома, есть пострадавшие

27 июня 2022 , 04:02
Читати новину українською

Источник:

Одесский городской совет

Российские оккупанты вновь нанесли ракетный удар по Одесщине. В результате атаки врага загорелись несколько жилых домов.

Соответствующую информацию сообщили в Одесском городском совете. Об этом стало известно в ночь на 27 июня. 

Заметьте За 4 месяца россияне выпустили более 70 ракет по Одесской области: погибли 10 мирных людей

Россия снова атаковала Одесщину

По Одесщине нанесен ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М,
– сообщили в оперативном командовании "Юг". 

Также известны последствия атаки россиян на регион. В частности,:

  • в результате попадания в жилой квартал мирного поселка несколько жилых домов и хозяйственных построек получили разрушения и загорелись;
  • пожар возник на ориентировочной площади 500 квадратных метров.

Предварительно пострадали 6 человек, среди которых – 1 ребенок,
– сообщили власти.  

По состоянию на 03.51 работники ГСЧС продолжают бороться с огнем. На месте работали 3 единицы техники и 12 специалистов. 

"После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции", – заверили в городском совете. 

Добавили, что данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

Пользователи сети показали образовавшуюся воронку после "прилета": видео

Кратко о последних атаках россиян по Украине

Смотрите также – в КМВА рассказали, что по центру Киева ударили 4 российские ракеты и сообщили подробности: видео

 

Автор: Діана Квасневська