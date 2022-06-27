Россия ударила ракетами по Одесщине из стратегических самолетов: разрушены дома, есть пострадавшие

Российские оккупанты вновь нанесли ракетный удар по Одесщине. В результате атаки врага загорелись несколько жилых домов.

Соответствующую информацию сообщили в Одесском городском совете. Об этом стало известно в ночь на 27 июня.

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По Одесщине нанесен ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М,

– сообщили в оперативном командовании "Юг".

Также известны последствия атаки россиян на регион. В частности,:

в результате попадания в жилой квартал мирного поселка несколько жилых домов и хозяйственных построек получили разрушения и загорелись;

пожар возник на ориентировочной площади 500 квадратных метров.

Предварительно пострадали 6 человек, среди которых – 1 ребенок,

– сообщили власти.

По состоянию на 03.51 работники ГСЧС продолжают бороться с огнем. На месте работали 3 единицы техники и 12 специалистов.

"После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции", – заверили в городском совете.

Добавили, что данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

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