Россия ударила ракетами по Одесщине из стратегических самолетов: разрушены дома, есть пострадавшие
Источник:Одесский городской совет
Российские оккупанты вновь нанесли ракетный удар по Одесщине. В результате атаки врага загорелись несколько жилых домов.
Соответствующую информацию сообщили в Одесском городском совете. Об этом стало известно в ночь на 27 июня.
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По Одесщине нанесен ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М,
– сообщили в оперативном командовании "Юг".
Также известны последствия атаки россиян на регион. В частности,:
- в результате попадания в жилой квартал мирного поселка несколько жилых домов и хозяйственных построек получили разрушения и загорелись;
- пожар возник на ориентировочной площади 500 квадратных метров.
Предварительно пострадали 6 человек, среди которых – 1 ребенок,
– сообщили власти.
По состоянию на 03.51 работники ГСЧС продолжают бороться с огнем. На месте работали 3 единицы техники и 12 специалистов.
"После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции", – заверили в городском совете.
Добавили, что данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.
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Кратко о последних атаках россиян по Украине
- Россияне на рассвете 26 июня атаковали Киев. Известно, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Впоследствии людей из двух домов пришлось эвакуировать.
- Одна из российских ракет попала в детский сад в столице. Там образовалась большая воронка. Сергей Притула рассказал, что до войны в этот сад ходила его дочь.
- Стоит вспомнить, что в результате попадания в крышу киевской многоэтажки завалились 3 верхних этажа дома. Спасатели госпитализировали 5 человек, из них 3 – достали из-под завалов. Среди них 7-летняя девочка, ее мама и еще одна женщина. К слову, одна из женщин, спасшая из-под завалов, оказалась гражданкой России, а ее 7-летнюю дочь впоследствии прооперировали в "Охматдете".
- В этот же день враги обстреляли Черкасщину. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец рассказал, что в результате вражеского обстрела выведен из строя инфраструктурный объект.
- Глава Черкасской ОВА рассказал, что в результате атаки погиб один человек – сотрудник железнодорожного пути, который был на дежурстве. Кроме того, пострадали еще 5 человек. Пока трое – в тяжелом состоянии.
- Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что россияне за сутки 26 июня выпустили по области более 150 мин и снарядов. В результате атаки оккупантов один человек погиб, а еще один – получил ранения, его госпитализировали.
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