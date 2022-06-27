Відповідну інформацію повідомили в Одеській міській раді. Про це стало відомо в ніч проти 27 червня.
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Росія знову атакувала Одещину
По Одещині завдали ракетного удару з застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М,
– повідомили в оперативному командуванні "Південь".
Також відомі наслідки атаки росіян на регіон. Зокрема,:
- внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища кілька житлових будинків та господарчих споруд отримали руйнування та загорілись;
- пожежа виникла на орієнтовній площі 500 метрів квадратних.
Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких – 1 дитина,
– повідомила влада.
Станом на 03:51 працівники ДСНС продовжують боротись з вогнем. На місці працювали 3 одиниці техніки та 12 фахівців.
"Після ліквідації пожежі розпочне роботу слідчо-оперативна група Національної поліції", – запевнили в міській раді.
Додали, що дані щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюються.
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Коротко про останні атаки росіян по Україні
- Росіяни вдосвіта 26 червня атакували Київ. Відомо, що вибухи пролунали в Шевченківському районі міста. Згодом людей з двох будинків довелось евакуювати.
- Одна з російських ракет влучила в дитячий садочок в столиці. Там утворилась велика вирва. Сергій Притула розповів, що до війни у цей садочок ходила його донька.
- Варто пригадати, що внаслідок влучання в дах київської багатоповерхівки завалились 3 верхні поверхи будинку. Рятувальники госпіталізували 5 людей, з них 3 – дістали з-під завалів. Серед них 7-річна дівчинка, її мама та ще одна жінка. До слова, одна з жінок, яку врятували з-під завалів, виявилась громадянкою Росії, а її 7-річну доньку згодом прооперували в "Охматдиті".
- У цей же день вороги обстріляли Черкащину. Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець розповів, що внаслідок ворожого обстрілу виведений з ладу інфраструктурний об'єкт.
- Глава Черкаської ОВА розповів, що в результаті атаки загинула одна людина – співробітник залізничної колії, який був на чергуванні. Окрім того, постраждали ще 5 людей. Наразі троє – у тяжкому стані.
- Глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, що росіяни за добу 26 червня випустили по області понад 150 мін та снарядів. Внаслідок атаки окупантів одна людина загинула, а ще одна – зазнала поранень, її госпіталізували.
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