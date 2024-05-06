Лавров заявил, что Британия стала “де-факто” стороной “конфликта” в Украине, признав право Киева использовать британское оружие для ударов по России. Поэтому, говорят, что реакцией могут стать ответные удары, но не по Украине, а по Великобритании, однако Лондон несмотря на такие заявления своей позиции не изменил, информирует 24 Канал.

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Позиция Британии не изменилась

Sky News пишет, что Россия созвала встречу с послом Великобритании в стране-агрессоре. Очевидно оккупанты слишком обеспокоены заявлением Камерона о том, что Украина "имеет право" атаковать территорию России британским оружием.

Так, российский МИД вызвал посла Великобритании в России Найджела Кейси, чтобы "выразить протест в связи с заявлением Кэмерона". Ему сообщили, что Россия считает слова британского министра "подтверждением роста вовлечения Лондона в военные действия на стороне Украины".

Однако, как сообщают российские СМИ, посол Великобритании такого давления со стороны российского ведомства не испугался. Британский чиновник отметил, что Лондон продолжит помогать нашему государству, как это было и раньше.

Что известно о заявлении Камерона

Во время визита в Киев 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон рассказал, что Великобритания будет предоставлять три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько будет необходимо. Также он отметил, что Лондон пока исчерпал все оборудование, что мог предоставить срочно.

Он также добавил, что этот пакет помощи был крупнейшим из тех, что предоставляла Великобритания до сих пор. Самое главное из заявления Камерона – это то, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России.

В Кремле уже успели побидкаться

Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ заявил, что глава МИД Великобритании Дэвид Камерон в своем сообщении о праве Украины наносить удары по территории страны-агрессора, "не раскаивается в своих словах".

Камерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неведомо. Камерон подтвердил свою позицию о том, что британское оружие может использоваться украинцами для нанесения ударов по любой цели на территории России. Это англичане. Их репутация хорошо известна,

– заявил глава российского ведомства.