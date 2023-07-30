Проверка НАТО: насколько реальными могут оказаться угрозы Европе от России

Боевики ЧВК "Вагнера" прибывают в Беларусь, откуда могут устроить рейд в страны НАТО. Таким способом Россия хочет проверить Альянс на единство.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Как известно, вагнеровцы двигаются в сторону Сувалкского коридора.

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"Вагнеровцы уже устраивают провокации и продолжат это делать. Уже снова начали пускать нелегальных мигрантов из Беларуси. Я почти уверен, что под видом нелегальных мигрантов на территорию Польши проникают боевики", – отметил Мусиенко.

Перед вагнеровцами, вероятно, поставили две цели:

проведение диверсионной работы;

шпионаж в ожидании остальных наемников.

Боевики могут перейти границу, поразить какой-нибудь объект на территории Польши и вернуться на территорию Беларуси.

Как среагирует НАТО на провокации вагнеровцев

"Это будет проверка реакции НАТО. На сегодняшний день нет уверенности в том, как Альянс будет реагировать. Я не уверен, что применят пятую статью", – сказал Мусиенко.

По пятой статье учредительного договора НАТО, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразными, чтобы помочь члену Альянса, подвергшемуся нападению.

Возможно, Владимир Путин хочет продемонстрировать отдельным странам Европы, что у НАТО нет единства.

Вагнеровцы в Беларуси: основное