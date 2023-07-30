Проверка НАТО: насколько реальными могут оказаться угрозы Европе от России
Боевики ЧВК "Вагнера" прибывают в Беларусь, откуда могут устроить рейд в страны НАТО. Таким способом Россия хочет проверить Альянс на единство.
Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Как известно, вагнеровцы двигаются в сторону Сувалкского коридора.
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"Вагнеровцы уже устраивают провокации и продолжат это делать. Уже снова начали пускать нелегальных мигрантов из Беларуси. Я почти уверен, что под видом нелегальных мигрантов на территорию Польши проникают боевики", – отметил Мусиенко.
Перед вагнеровцами, вероятно, поставили две цели:
- проведение диверсионной работы;
- шпионаж в ожидании остальных наемников.
Боевики могут перейти границу, поразить какой-нибудь объект на территории Польши и вернуться на территорию Беларуси.
Как среагирует НАТО на провокации вагнеровцев
"Это будет проверка реакции НАТО. На сегодняшний день нет уверенности в том, как Альянс будет реагировать. Я не уверен, что применят пятую статью", – сказал Мусиенко.
Возможно, Владимир Путин хочет продемонстрировать отдельным странам Европы, что у НАТО нет единства.
Вагнеровцы в Беларуси: основное
- После мятежа Евгения Пригожина вагнеровцы, отказавшиеся подписать контракт с минобороны России, перемещаются в Беларусь. Их первые колонны, двигавшиеся в лагерь под Осиповичами, зафиксировали 15 июля.
- Пригожин заявил, что собирается вместе с вагнеровцами сделать беларусскую армию "второй в мире". На границе с Польшей прошли их учения.
- В ходе встречи с Владимиром Путиным 23 июля Александр Лукашенко сказал, что вагнеровцы "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или в Жешув".
- Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что в Беларуси могут разместить до 8 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнера". Однако ситуация на границе остается полностью контролируемой.