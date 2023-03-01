Готова ли Россия применить ядерное оружие: ISW проанализировали последние заявления Кремля

Россия пытается сдержать и замедлить Запад в предоставлении мощного вооружения Украине. Однако маловероятно, что Кремль применит ядерное оружие в нашем государстве.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны. Так, Россия усиливает продвижение информационных операций под чужим флагом, чтобы замедлить оказание Западом помощи Украине.

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Готова ли Россия применить ядерное оружие

Накануне минобороны России обвинило США в планах осуществить провокацию в Украине с использованием токсичных химических веществ. По словам аналитиков, рост количества ложных предупреждений о биохимической и ядерной угрозе сопровождает скоординированную российскую информационную операцию с использованием фальшивых флагов, которая обвиняет Украину в подготовке к вторжению в оккупированное Приднестровье.

В ISW напомнили, как Владимир Путин ввел ядерную риторику во время своего обращения к федеральному собранию.

Министерство обороны России и российские чиновники, вероятно, усилят свое участие в таких информационных операциях по мере того, как российское наступление в Луганской области будет приближаться к кульминации, а возможности для украинских контрнаступлений будут расти,

– отметили аналитики.

Высокопоставленный чиновник из оборонного ведомства США поддержал ISW в том, что маловероятно, что Россия применит ядерное оружие в Украине.

Россия хочет испытать ядерное оружие

Недавно Владимир Путин намекнул на использование ядерного оружия. Глава Кремля заявил, что минобороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Однако советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не видят изменений в ядерной позиции России. К тому же Соединенные Штаты также не внесли никаких изменений в свою ядерную позицию.