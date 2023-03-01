Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. Так, Росія посилює просування інформаційних операцій під чужим прапором, щоб сповільнити надання Заходом допомоги Україні.

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Чи готова Росія застосувати ядерну зброю

Напередодні Міноборони Росії звинуватило США у планах здійснити провокацію в Україні з використанням токсичних хімічних речовин. За словами аналітиків, зростання кількості хибних попереджень про біохімічну та ядерну загрозу супроводжує скоординовану російську інформаційну операцію з використанням фальшивих прапорів, яка звинувачує Україну у підготовці до вторгнення в окуповане Придністров'я.

В ISW нагадали, як Владімір Путін ввів ядерну риторику під час свого звернення до Федеральних зборів.

Міністерство оборони Росії та російські високопосадовці, ймовірно, посилять свою участь у таких інформаційних операціях у міру того, як російський наступ у Луганській області наближатиметься до кульмінації, а можливості для українських контрнаступів зростатимуть,

– зазначили аналітики.

Високопосадовець з оборонного відомства США підтримав ISW у тому, що є малоймовірним, що Росія застосує ядерну зброю в Україні.

Росія хоче випробовувати ядерну зброю

Нещодавно Владімір Путін натякнув на використання ядерної зброї. Очільник Кремля заявив, що Міноборони Росії та "Росатом" мають забезпечити готовність до випробування російської ядерної зброї, якщо це першими зроблять США.

Однак радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не бачать змін у ядерній позиції Росії. До того ж Сполучені Штати також не внесли жодних змін у свою ядерну позицію.