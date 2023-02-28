Про це у коментарі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. За його словами, путінські дипломати почали погрожувати ядерними ударами. Водночас Дмітрій Мєдвєдєв вже пригрозив знищенням людській цивілізації.

Дивіться також Після падіння Путіна треба взяти під контроль ядерну зброю Росії: як це можна зробити

"Вони почали погрожувати, що, якщо Україна почне звільняти свої території швидко, агресивно й красиво, то бити будуть уже не по нас. А будуть бити по одній з країн Європейського Союзу", – заявив він.

Тригер для найбільших держав

Давидюк переконаний, що глава Китаю Сі Цзіньпін перший, хто "зверне шию" Владіміру Путіну, якщо ядерна зброя таки вистрелить. Аналогічна ситуація й з Індією.

"Вбивство корів, яка вважається "святою", в Індії – перше місце. Тобто, вбивство й кров – їм дуже близькі й легкі. Тому, якщо Путін думає, що Індія не може піти на Росію, глибоко помиляється", – зауважив політолог.

Микола Давидюк впевнений, що ядерна зброя – це той тригер, який лякає найбільші держави, адже їх не побороти старою зброєю.

"Але один вид зброї, який їх лякає, який може знищити мільярдами й пригнічити ці мільярди так, що їх можна захопити – це ядерна зброя", – зазначив він.

Політолог розказав, як відреагує світ, якщо Путін застосує ядерну зброю: дивіться відео

Путіна покладуть на лопатки

Через це вони дуже обережно до цього ставляться. У цих держав також є ядерна зброя, але вони не хочуть, щоби хтось нею користувався.

І от вони як раз Путіна покладуть на лопатки й змусять закрити свій брудний рот, якщо він буде ще говорити про використання ядерної зброї,

– сказав Давидюк.

На його думку, в такому випадку європейці обережні.

"Але, скажімо, ставка на агресивну відповідь у нас може бути більше на азійців, ніж на європейців", – зауважив політолог.

Ядерний шантаж Росії: останні новини