Все над ними "ржут", – Макарук об угрозах оккупантов ядерным ударом
россияне врут о своих военных победах в Украине. Эти заявления в мире уже давно не воспринимают серьезно, а оккупанты превращают себя в посмешище.
Такое мнение 24 каналу высказал общественный деятель и представитель международного разведывательного сообщества Informnapalm Михаил Макарук. По его словам, у российских захватчиков нет никаких шансов победить в войне в Украине.
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Поэтому кремль прибегает к последнему аргументу – угрозам ядерного оружия. Однако заявлениям россиян уже никто не верит.
Уже никому ничего не интересно. Они (оккупанты – 24 канал) пытаются угрожать "ядерной дубинкой", и все с них "ржут". Рассказывают о каком-то суперновом оружии, и над ними все смеются,
– отметил Макарук.
Реальное положение россиян
Спикер Informnapalm предположил, что в кремле вообще не понимают, какова реальная ситуация на фронте в Украине.
"Объявленной "оперативной военной паузы" не придерживались. Военное руководство россии не понимает потребности в ней. Следовательно, думает, что все идет хорошо", – сказал он.
"У них ничего не осталось"
По словам Макарука, в то время, как оккупанты не устают хвастаться своей военной мощью, реальная ситуация в российской армии совершенно противоположна.
У них уже ничего не осталось. Мы видим старые советские ракеты, которые используются массово, но с низкой эффективностью. Россияне вообще берут массой, а не качеством,
– подчеркнул Макарук.
По его словам, оккупантов "доводит до истерики" работа украинских комплексов "Ольха" и "Стугна-П". А еще больше захватчики опасаются французских самоходных артиллерийских установок Caesar и американских HIMARS.
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"И это мы еще не получили полный запас ракет. Дальше будет интереснее", – подчеркнул представитель Informnapalm.
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Проблемы в российской армии: что известно
- Оккупанты в Украине используют зенитно-ракетные комплексы С-300 для ударов по наземным целям, хотя они предназначены для борьбы с самолетами. По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, это свидетельствует о том, что у оккупантов возникли проблемы с ракетами определенной дальности.
- Политолог Тарас Семенюк отметил, что у российской армии сейчас много проблем с вооружением. Все из-за блестящих действий украинских Вооруженных сил. По словам Семенюка, единственное, что у россии есть в своем арсенале – это дальнобойные ракеты, которые запускают с самолетов стратегического назначения.
- По мнению эксперта Defence Express Ивана Киричевского, благодаря тому, что украинские военные удачно используют HIMARS и уничтожают российские склады с боеприпасами, у врагов скоро начнется "снарядный голод".