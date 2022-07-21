Все над ними "ржут", – Макарук об угрозах оккупантов ядерным ударом

россияне врут о своих военных победах в Украине. Эти заявления в мире уже давно не воспринимают серьезно, а оккупанты превращают себя в посмешище.

Такое мнение 24 каналу высказал общественный деятель и представитель международного разведывательного сообщества Informnapalm Михаил Макарук. По его словам, у российских захватчиков нет никаких шансов победить в войне в Украине.

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Поэтому кремль прибегает к последнему аргументу – угрозам ядерного оружия. Однако заявлениям россиян уже никто не верит.

Уже никому ничего не интересно. Они (оккупанты – 24 канал) пытаются угрожать "ядерной дубинкой", и все с них "ржут". Рассказывают о каком-то суперновом оружии, и над ними все смеются,

– отметил Макарук.

Реальное положение россиян

Спикер Informnapalm предположил, что в кремле вообще не понимают, какова реальная ситуация на фронте в Украине.

"Объявленной "оперативной военной паузы" не придерживались. Военное руководство россии не понимает потребности в ней. Следовательно, думает, что все идет хорошо", – сказал он.

"У них ничего не осталось"

По словам Макарука, в то время, как оккупанты не устают хвастаться своей военной мощью, реальная ситуация в российской армии совершенно противоположна.

У них уже ничего не осталось. Мы видим старые советские ракеты, которые используются массово, но с низкой эффективностью. Россияне вообще берут массой, а не качеством,

– подчеркнул Макарук.

По его словам, оккупантов "доводит до истерики" работа украинских комплексов "Ольха" и "Стугна-П". А еще больше захватчики опасаются французских самоходных артиллерийских установок Caesar и американских HIMARS.

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"И это мы еще не получили полный запас ракет. Дальше будет интереснее", – подчеркнул представитель Informnapalm.

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