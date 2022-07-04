Готовиться к войне нужно всем, – эксперты рассказали, может ли Россия напасть на Литву

Россия продолжает угрожать Литве из-за того, что последняя запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. После этого Москва начала проводить учения в Калининградской области и стягивать туда дополнительную артиллерию.

О том, прибегнет ли Россия к силовым методам разрешения конфликта, или все же не пойдет дальше пустых угроз – эксклюзивно сайту 24 канала рассказали эксперты.

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Россия не решится открыто нападать на одну из стран НАТО

Россия не скупится на угрозы и говорит о том, что своими действиями Литва "развязала им руки", так что теперь они могут делать что угодно. А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заявил, что Литва фактически объявила им войну.

Впрочем, эксперты уверены, что эскалации конфликта ждать не стоит, ведь Россия не решится нападать на страну НАТО, и у нее для этого слишком мало ресурсов.

Николай Волковский, президент "Первого международного фонда развития Украины" и Артем Олейник, президент "МАСПН" Украина, рассказали, что от России следует ожидать больше гибридных угроз, чем реального военного вторжения. Даже если рассмотреть возможность ускоренного развертывания российских войск, внутреннюю открытую мобилизацию и т.д., то все равно Москва не будет рисковать применять грубую силу против всего блока НАТО.

Ставки высоки, и в настоящее время Кремль не имеет соразмерных сил для противостояния с интернациональными силами в Балтии и Польше. Поэтому пока об открытой войне говорим осторожно, вряд ли она вспыхнет в ближайшее время.

При этом россияне могут представлять заметную угрозу национальной безопасности Литве и не только ей. Как вы знаете, отключение от российской электросети или остановка импорта энергоносителей из России для Балтии в целом не является проблемным. Вместо этого интегрированные сети соединяются с континентальной Европой в местах, которые потенциально можно обозначить как "высоковероятные цели". Те же беспилотники, вербованные агенты или подручные технические средства для совершения терактов могут быть применены россиянами для запугивания Вильнюса,

– отметили эксперты.

Россия может устраивать диверсии и провокации / Фото Новинарня

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Они добавили, что расположение новых соединений в Белоруссии, усиление контингента в Кенигсберге возможны для усиления эффекта подготовки к новой войне. Можно вспомнить о ядерном проекте Беларуси — "атомной станции", которую россияне строили недалеко от Вильнюса на самой границе ЕС с Беларусью. Такой инструмент может снова быть применен.

Но я считаю, что наибольшая угроза для Литвы может быть с моря – это построенные терминалы и инфраструктура, через которую осуществляется поставка сжиженного газа, и символ этой инициативы – "FSRU Independence" (огромная лодка, покрывающая потребности Литвы в газе, условный "газовый танкер"). Предполагаю, что именно эти вещи, кроме киберпространства, станут целями для косвенных нападений, чтобы напугать население и выставить под плохим углом готовность НАТО вмешаться.

– отметили специалисты.

Готовиться к войне нужно всем

Эксперты отметили, что в любом случае опыт Украины продемонстрировал, что к войне готовиться нужно. И неважно, насколько прогнозы аналитиков соответствуют действительности – Литва должна сделать большую инвестицию в собственную оборону и потребовать от НАТО дополнительного расширения контингента на Балтике. Только войска являются гарантией безопасности России.

Напряжение на Балтике, предполагаю, следует рассматривать под тем же углом, что и попытки россиян дестабилизировать ситуацию в Молдове или Боснии и Герцеговине. Где-то это более вероятно (как в Молдове), где-то менее – как в Литве. Однако по отношению к периоду даже 2017 года, в обоих случаях вероятность возросла до уровня, когда это можно назвать потенциальным сценарием,

– добавили Волковский и Олейник.

Пока угрозы россиян выглядят пустыми / Фото PLEPYS PHOTOGRAPHY

Эксперты также отметили, что с такого ракурса нет угрозы, якобы НАТО будет уделять меньше времени или ресурсов Украине, есть все основания полагать (главное политические, но и юридические имеющиеся), что помощь продолжит поступать в нынешних масштабах. И при том силы россиян не хватит для активных действий на такой территории – от Черного до Балтийского морей.

Для всех нас важно, что Вильнюс прошел проверку на устойчивость и продолжает быть голосом сознательной и истинной Европы. Готовность Литвы противостоять агрессивным действиям России заставляет европейские страны больше выступать с позиций Восточной Европы, еще недавно считавшихся в Париже и Берлине иррациональными и излишне жесткими. К настоящему времени, угрозы россиян Вильнюсу выглядят пусто, однако исключать их вообще нельзя,

– подытожили эксперты.

Новая угроза со стороны России: что нужно знать

Литва запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. Не могут ехать ни грузовики, ни поезда. Они объяснили, что просто выполняют санкционную политику ЕС. Тем временем в России серьезно "подгорело" из-за этих ограничений. Во враждебном МИД назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств.

Кроме этого, там стали громко рассказывать, что у них "развязаны руки". И совсем скоро начали учения в Калининградской области с "Градами" и "Ураганами".

Литва ответила на угрозы России. В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.

Следует отметить, что Литва, Латвия и Эстония являются странами НАТО, а США дали однозначный ответ по предотвращению России прибегать к военным действиям.

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