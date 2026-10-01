Латвия ответила на ядерные угрозы Кремля

Россия угрожает НАТО применением ядерного оружия. Так Москва пытается запугать страны, оказывающие помощь Украине.

Об этом министр обороны Латвии Райвис Мелнис сообщил "Суспильному", комментируя заявление российского посольства в Ирландии.

Как Латвия отреагировала на угрозы России?

Там заявили, что Москва готова применить любое оружие, в том числе ядерное, если ситуация вокруг Калининградской области обострится.

По словам Мелниса, Россия постоянно угрожает странам, поддерживающим Украину, предупреждая их о возможных "плохих последствиях".

Москва пытается запугать людей, остановить поддержку Украины, разрушить единство и сплоченность стран НАТО и проверить, где проходят границы этого единства.

Что известно об угрозах России в связи с Калининградом?

В начале сентября 2026 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал НАТО усилить военные учения вблизи Калининградской области.

Он объяснял, что это могло бы заставить Россию перебросить часть войск из Украины в Калининград.

29 сентября российское посольство в Ирландии заявило, что НАТО якобы планирует изолировать Калининградскую область. В Москве отметили, что в таком случае Россия может применить любое оружие, включая ядерное.

30 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия в неофициальном документе предупредила НАТО о возможности применения ядерного оружия, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область.

В Альянсе назвали российскую ядерную риторику безответственной.