Кремль угрожает большим давлением на Украину: реальна ли угроза со стороны России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова продолжать и даже наращивать боевые действия в Украине столько, сколько потребуется. Впрочем, Россия имеет серьезные проблемы с военными ресурсами – как техническими, так и человеческими.

Но несмотря на это, она пытается скрыть свою слабость через блеф и демонстративные заявления о готовности к затяжной войне, чтобы повлиять на Запад и вынудить Украину к уступкам. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала оценил ресурсы врага.

Смотрите также Трамп "разъярен" на Путина, но до сих пор хочет сделки с Россией, – The Atlantic

Какова ситуация в России с ресурсами

Бывший сотрудник СБУ отметил, что ранее такие заявления не звучали массово ни от официальных лиц, ни от российских комментаторов. По его словам, в Кремле действует культура блефа, унаследованная от советских спецслужб: преувеличение собственных возможностей, чтобы запугать оппонента и достичь результатов без чрезмерных усилий.

Россия чувствует слабость: ресурсы ограничены, большое количество людей и техники сожжены, экономика горит,

– отметил Иван Ступак.

Сейчас Россия активно "надувает щеки", демонстрируя силу, хотя на самом деле чувствует усталость и ресурсную истощенность. Их стратегия – заставить западные страны поверить, что Россия способна воевать еще 10 – 20 лет, чтобы те давили на Украину с целью прекращения сопротивления.

По оценкам западных аналитиков, от 2/3 до 3/4 техники, которая хранилась на складах России, уже потеряно или использовано. Часть из нее уничтожена на фронте или находится недалеко от линии разграничения, другая – находится на восстановительных предприятиях, например "Уралвагонзавод". Новую технику Россия производит медленно, и она быстро уничтожается украинскими дронами в "kill zones" – зонах уничтожения на расстоянии 5 – 10 километров от линии фронта.

Украинские беспилотники уже научились нарезать на московскую колбасу эту технику,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Чтобы уменьшить потери, россияне все чаще используют мобильную легкую технику – мотоциклы, мопеды, багги. По его словам, это выглядит забавно, но позволяет снизить риск снижения.

Ранее Россия набирала до 1800 человек в день. После падения интенсивности мобилизации в 2024 – 2025 годах эти цифры уменьшились примерно до 1000 – 1200 человек ежедневно. Но эти данные не являются официально подтвержденными.

Ситуация с людьми у них не такая хорошая, как они пытаются показать,

– сказал Ступак.

Признаком проблем с мобилизационным ресурсом является недавнее заявление председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина, который похвастался, что уже 20 000 трудовых мигрантов из Центральной Азии, получивших российское гражданство, отправлено на фронт. Еще около 80 000 кандидатов они активно ищут. Это свидетельствует о трудностях в вербовке самих россиян.