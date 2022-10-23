Россия снова принялась угрожать "ударами по центрам принятия решений". Оккупанты паникуют из-за "хлопка" в Белгороде и Курске.

В русском минобороны выдали очередную порцию лжи. В частности, придумали ряд "успехов" захватчиков, проигравших на всех фронтах.

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Кроме того, захватчики снова принялись угрожать "ударами по центрам принятия решений". При этом спикер минобороны страны-оккупанта с каждым видео выглядит все более испуганным.

"Ударами" Россия угрожает из-за "хлопка", который регулярно посещает российские города.

"Хлопок" в России – главное

"Хлопок" очень любит путешествовать по территории России. Однако Белгород – ее фаворит. Бавовнятко играет там почти еженедельно. В частности, "хлопки" местные жители слышали 20 октября. Тем временем 19 октября "хлопок" оставил без света половину города. Тогда в Белгороде "что-то случилось".

Именно "хлопок" позволяет местным жителям понять, что война их касается. В то же время никакой информации людям, конечно, не сообщают. Страна-оккупант продолжает рассказывать, что "все хорошо" и "идет по плану". По какому плану этого уже даже придумать не могут.

Кроме того, "хлопок" не оставил без внимания и Курск. Там горел спиртзавод, а также ряд зданий.

Заметьте – в Белгороде – новый "хлопок": смотрите видео